Мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення з «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

«Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький?» — написала Ірина Фаріон.

Також мовознавиця подякувала колегам за роки співпраці та заявила, що готує позов до суду.

«До перемоги, панове! Все тільки розпочинається, бо кожен фініш — це по суті старт. Готую позов до суду», — зазначила вона.

Нагадаємо, що колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.

Причиною стало, розпочате Служба безпеки України кримінальне провадження. СБУ вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, які протягом останніх днів поширювались в медіа навколо мовного питання, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.