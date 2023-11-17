У четвер, 16 листопада, підрозділам поліції Миколаївської області передали 32 нові автівки.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Ключі від нових Renault, Mitsubishi, Suzuki та Toyota вручив начальник Головного управління Національної поліції в області Сергій Махно за участі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Сергій Махно зауважив, що поповнення автопарку поліції Миколаївщини стало можливим за підтримки керівництва МВС, Національної поліції України та обласної військової адміністрації.

Транспортні засоби сприятимуть оптимізації роботи працівників вибухотехнічної служби, спецпідрозділів, карного розшуку, міграційної поліції та територіальних відділів і відділень, зазначили в поліції.

Усі транспортні засоби відповідають європейським стандартам та укомплектовані всім необхідним, що стане в нагоді поліцейським під час виконання ними службових обов’язків, додали поліцейські.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує придбати вісім автомобілів Suzuki за 7 мільйонів 155 тисяч гривень.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич оприлюднив «пояснення для зрадофілів» щодо тендеру по закупівлі восьми автівок комунальним підприємством міста. За його словами, ці автомобілі призначені для захисників, але через обмеження тендерних правил не можуть бути чітко описані як «авто для Збройних Сил України» (ЗСУ).

В Головному управлінні розвідки України підтвердили, що звертались до Миколаївської міської ради з проханням забезпечити бійців транспортом, зокрема, пікапами та позашляховиками.