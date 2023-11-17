Жителі Широкої Балки поскаржились на підрядника, який всупереч будівельним нормам встановив бордюри у піщану суміш під час ремонту проспекту Богоявленського.

Про це редакції «НикВести» розповів місцевий житель Микола Казаков.

Чоловік розповів, що підрядна організація «Мего ЛТД» після ремонту дороги встановила бордюри на піщану суміш, замість бетону.

— Я не експерт, але у мене претензія до виконавців як у платника податків. Якщо ви проїдетесь по Миколаєву, то побачите, що в 90% випадків покладені гранітні бордюри — вони рівненько вкладені, щілин немає. А у Широкій Балці, я туди додому щодня їжджу, бордюри кладуть на піщану суміш — суміш піску та щебеню. Вони не тримаються. Якщо буде проїжджати грузова машина, то вони всі поваляться. Так ніхто не вкладає, розумієте? Гроші Миколаєва викидаються дарма, тому що ці бордюри, на мою думку, взагалі не треба було чіпати. Тому що там, де їх не чіпали, вони рівненькі, — сказав Микола Казаков.

Він також додав, що намагався поспілкуватися зі співробітниками підрядної компанії щодо якості встановлених бордюрів, однак не отримав ніякої реакції у відповідь.

— Так само бордюри встановлені й у Корабельному районі — криво, косо. Це вінницька фірма, яка виграла тендер вже давно. Я підходив до їх працівників, питав: «що ви робите?». Вони мовчать. По вулиці Рибній у нас роботи виконує інша фірма — дивлюсь, вони бордюри ставлять на бетон. Я у майстра запитав, чому так. Мені відповіли, що так треба робити по технології, — додав миколаївець.

До цього у коментарі «НикВести» заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ігор Набатов повідомляв, що підрядника зобов'язали усунути недоліки при облаштуванні бордюрів, а якщо цього не буде зроблено — можуть накласти штраф.

— Департамент має питання до підрядної організації в частині улаштування бортів. Тому що не усі борти були встановлені відповідно до вимог містобудівного законодавства. Є роботи, які не прийняті і надано строк для усунення. Якщо це не буде зроблено, то це підстава для накладення штрафних санкцій. Тому подивимось, як підрядник себе поведе, — пояснив Ігор Набатов.

Нагадаємо, підрядна організація, яка займається ремонтом дороги по проспекту Богоявленському у Корабельному районі Миколаєва, вже вчетверте прострочила термін виконання робіт.

Раніше «НикВести» повідомляли, що договір на поточний ремонт дороги на суму 112 мільйонів 920 тисяч гривень по проспекту Богоявленському Департамент житлово-комунального господарства міськради уклав з вінницьким підприємством «Мего ЛТД». Пізніше стало відомо, що підрядна компанія зриває строки виконання робіт. Після чого в «антикорупційному» департаменті міськради пригрозили підряднику штрафом.

Ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» — на 280,03 мільйонів.

Після чого 14 серпня у Департаменті ЖКГ повідомили, що підрядник вже вдруге зриває строки виконання робіт. Так, станом на середину серпня 2023 року ремонт трьох ділянок проспекту Богоявленського було виконано усього на 30-35%.