В Миколаївський ТЕЦ заявили, що виконають ремонт всіх аварійних мереж аби подати тепло усім споживачам протягом трьох днів.

Про це у коментарі «НикВести» заявив директор ТЕЦ Дмитро Мірошниченко.

Директор наголосив, що перелік адрес, де відсутнє опалення, динамічно змінюється через постійні пориви на мережах. Він зауважив, що робоча ТЕЦ активно співпрацює з місцевими органами та отримує необхідну техніку та допомогу для ліквідації аварійних ситуацій.

— На даний момент аварії, які у нас є по всьому місту, ми плануємо ліквідувати за три дні. Поступово починаючи з ремонту мереж де споживачів найбільше. Звісно, цей термін може змінитись в залежності від подальшого виявлення поривів на тепломережах. Стосовно переліку адрес, де наразі відсутнє опалення, то він динамічно змінюється. Бо десь по місту виник порив на мережі, тому ми відключаємо опалення. Є будинки, де ми взагалі ще не підключали опалення, є будинки, де ми подали тепло, але будівля все ще прогрівається і ми не можемо підняти тиск до необхідних параметрів. Цей список він може за день змінитись кардинально. З впевненістю можу сказати, що ми не сидимо на місці. Нам місто та область надає необхідну техніку, – зазначив Дмитро Мірошниченко.

Нагадаємо, що станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж.

Станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Нагадаємо, що в вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.