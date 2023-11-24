У Селидовому на Донеччині після ракетного обстрілу 15 листопада господарі 200 домогосподарств зареєструвалися на отримання грошової допомоги.

Про це повідомили в Селидівській міській військовій адміністрації.

«Завдяки співпраці військової адміністрації з міжнародною громадською організацією «Save the Children», французькою гуманітарною організацією ACTED і французькою гуманітарною організацією «Solidarites International» господарі 200 домогосподарств мали можливість зареєструватися на отримання грошової допомоги», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після ракетного обстрілу 15 листопада гуманітарним штабом Селидівської міської військадміністрації були залучені благодійні організації, які протягом декількох днів здійснювали реєстрацію господарів постраждалих домоволодінь на отримання фінансової допомоги.

У міській адміністрації констатували, що внаслідок ворожої атаки міста 15 листопада були пошкоджені 16 приватних житлових будинків, шість багатоповерхівок, частково зруйнований чотириповерховий будинок і повністю зруйновано приватне домоволодіння.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 листопада завдали 4 ракетних ударів по Донецькій області. Окупанти влучили по території лікарні та по шахті. Унаслідок цього є загиблий і поранені. Зазначається, що люди отримали контузії та уламкові поранення.

Також під час рятувальної операції в Селидовому вдалось врятувати чоловіка.

22 листопада в місті Селидове на Донеччині рятувальники знайшли тіло другого загиблого.