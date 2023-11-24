Цьогорічна зима в Україні повинна бути легшою, ніж тогорічна. Україна підготувалася до неї, а ворог не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив в ефірі «Київ24».

Він зазначив, що це вже друга зима для українців в умовах війни. Цього разу Україна має досвід і підготувалася краще. За словами речника, крім інфраструктури, підготувалася також система реагування на загрози.

Дмитро Плетенчук також заявив, що російські загарбники вже не мають таких ресурсів, як були на початку повномасштабної війни. Це стосується і тактики застосування цих ресурсів.

«Тому ця зима для нас має пройти легше, ніж минула. Але не треба розслаблятися, не треба ігнорувати повітряні тривоги. Ракетна небезпека — серйозна. І якщо говорити про ракети «Калібр», то у росіян логістичний розрив. Кораблі вони передислокували в Новоросійськ, а ракети залишилися в Севастополі», — додав він.

Раніше, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба заявляв, що на Україну «дійсно чекає складна зима», тому для ефективної протидії атакам зараз нарощують потужності.