ВМС України вперше в історії отримали право керувати силами НАТО з протимінних операцій на морі

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

Підрозділ Військово-морських сил України отримав право керувати силами НАТО, які виконують завдання з ліквідації мінної небезпеки на морі.

Про це повідомили у ВМС України.

Такого результату вдалося досягти після українсько-американських навчань «Сі Бриз 2026». Штаб протимінних дій 1 дивізіону протимінних кораблів ВМС України успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО (NEL-2) та отримав статус Mission Capable («Повністю спроможний до виконання місії»).

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Ця оцінка підтверджує, що підрозділ відповідає вимогам Альянсу та здатний виконувати бойові завдання за стандартами сил Об'єднаного командування НАТО з операцій.

У ВМС зазначили, що вперше в історії сучасного українського флоту підрозділ офіційно інтегрували до системи управління з'єднаннями НАТО, які відповідають за протимінні операції на морі.

Відтепер Україна має підтверджену Альянсом спроможність керувати підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні Постійної протимінної групи НАТО та виконувати повний спектр завдань із протимінної боротьби на морі.

«Mission Capable — складний, багаторівневий процес, що вимагає колосальної роботи. З початку повномасштабного вторгнення РФ, в умовах активної фази війни, українські військові моряки протягом трьох років проходили підготовку, впроваджували доктрини Альянсу та здобували необхідні спроможності», — наголосили у ВМС.

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

ВМС України вперше зможуть очолювати протимінні сили НАТО. Фото: ВМС України

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення сучасної Військово-морської академії в Одесі.

За його словами, українські ВМС здобули унікальний бойовий досвід, якого сьогодні не має жодна інша країна світу. Він наголосив, що цей досвід необхідно не лише передавати міжнародним партнерам, а й використовувати для подальшого розвитку флоту.