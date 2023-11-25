У Миколаєві станом на вечір 25 листопада без тепла залишаються 90 будинків, які обслуговує ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ».

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

Міський голова зазначив, що наразі в місті працюють усі котельні. Тепло подається до всіх будинків, які обслуговує облтепло. Про будь-які зміни можна дізнатись в їх соцмережах.

Фахівці ТЕЦ продовжують ремонтувати пориви мереж. Міські служби надали підприємству усю необхідну техніку та спеціалістів для якнайшвидшого виконання робіт.

Наразі теплоносій не подається зовсім або подається з низьким тиском до близько 90 будинків.

«Працівники департаменту ЖКГ моніторять ваші коментарі в чаті і відпрацьовують ті будинки, де немає тепла з вини ОСББ чи керуючих компаній», — повідомив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, в рамках підготовки до опалювального сезону Миколаївська ТЕЦ провела капітальний ремонт теплових мереж, під час якого було замінено понад 1,500 кілометрів труб. В ТЕЦ заявляли, що зношеність мереж становить більше 80% і для стабілізації ситуації потрібний деякий час.

Нагадаємо, що станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж.

Станом на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишаються більше 400 багатоквартирних будинків.

Раніше повідомлялося, що компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Нагадаємо, що в вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Загалом опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Після цього в «Миколаївоблтеплоенерго» нагадали мешканцям житлового фонду, що робити у випадках, коли тепло не подається або температура не відповідає нормам.

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.