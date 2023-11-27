Працівники ДБР повідомили про підозру адвокатесі з Житомирщини, яка обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші «вирішити питання» з правоохоронцями.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Встановлено, що один з потенційних клієнтів адвокатеси є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого викачування нафти з трубопроводів.

За даними слідства, за 30 тисяч доларів жінка обіцяла йому «вирішити питання» із правоохоронцями. Вона посилалася на власну обізнаність з матеріалами розслідування, зв’язки в правоохоронних органах та гарантувала, що домовиться про зменшення покарання для уникнення в’язниці.

Клієнт отримав тиждень на пошуки грошей, але вирішив звернутись до правоохоронних органів. В ході розслідування з’ясувалося, що ніяких прямих контактів з правоохоронцями адвокатеса не мала, а просто хотіла привласнити ці кошти. Згодом вона б почала вести справу підозрюваного та намагалася б виконати власну обіцянку в законний спосіб.

Як відомо, 22 листопада цього року жінку затримано «на гарячому» під час отриманні всієї суми.

Вона підозрюється у шахрайстві у великих розмірах та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві повідомили про підозру у вимаганні хабаря двом працівникам міграційної поліції ГУНП.