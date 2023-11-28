У понеділок, 27 листопада, у Миколаєві відбулося засідання Штабу з реагування на НС, на якому заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи наголосив на необхідності якнайскоріше розв'язати проблему з теплопостачанням.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Він заслухав доповідь директора ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Дмитра Мірошниченка, який повідомив, що їх бригади працюють цілодобово, щоб подати тепло до всіх житлових будинків. Наразі у роботі чотири ділянки, де потрібно відремонтувати мережі. Також допомагає підприємство «Миколаївоблтеплоенерго».

«Не потрібні обіцянки — потрібні конкретні дії. Ми всебічно йшли вам на допомогу, ви рапортували про стовідсоткову готовність. Те, що відбувається зараз — неприпустимо. Приймайте кадрові рішення та організовуйте роботу так, щоб у людей якнайшвидше було тепло. Ще раз наголошую, якщо потрібна якась допомога, озвучуйте її», — сказав Валентин Гайдаржи.

Заступник начальника ОВА також зауважив, що буде ще одна складна зима, аварії мережі неможливо передбачити, але ситуацію потрібно якнайшвидше вирішувати, адже мова йде про забезпечення теплом жителів міста.

В той час, за даними ОВА, всі котельні «Миколаївоблтеплоенерго» у роботі, тепло подається до всіх будинків.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.