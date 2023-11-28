Директор «Миколаївської ТЕЦ» Дмитро Мирошніченко заявив, що до 1 грудня всі абоненти підприємства будуть підключені до тепла.

Наразі співробітники ліквідують три серйозні аварії на тепломережах підприємства, ремонтні роботи планують завершити до вечора, повідомив Дмитро Мирошніченко під час онлайн-засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

Для ліквідації аварій на тепломережі на перетині вулиць Адміральська та Нікольська, 1-а Слобідська та на проспекті Миру, 1 задіяні три бригади ТЕЦ та дві бригади «Миколаївоблтеплоенерго».

Голова адміністрації Інгульського району, депутат Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова зазначила, що досі близько 30% споживачів ТЕЦ не підключені до тепла.

— Миколаївська ТЕЦ обслуговує 887 об'єктів. На ранок не було підключено до опалення 64 будинки, основні локації по вулиці Артилерійський, 1-й Слобідській та проспекту Миру, 1. Є декілька місць, де 1-2 споживачі відключені, але ми зможемо приступити до їх ліквідації після того, як ліквідуємо аварії там, де зосереджено багато будинків і навіть попадають лікарні. Плануємо ці ремонти завершити сьогодні до 22:00 і подати тепло у домівки. З ночі приступаємо до ліквідації аварій по маленьким локаціям. Ми собі ставимо завдання до 1 грудня підключити всіх абонентів, — сказав Дмитро Мирошніченко.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.