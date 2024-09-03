У Миколаївському зоопарку сьогодні, 3 вересня відзначає свій 14 день народження антилопа канна, на імʼя Аля.

Африканська антилопа народилася у Харківському зоопарку у 2010 році, а до Миколаєва прибула у 2011. Серед антилоп цей вид вважається найбільшим у світі, повідомляє Миколаївський зоопарк.

«Антилопа Аля має спокійний та урівноважений характер. Ця тварина потребує відповідного ставлення», — зазначають працівники зоопарку.

Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк

У пресслужбі додають, що іменинниця завжди слухняно виконує вимоги співробітників зоопарку, які доглядають за нею.

«Не дивлячись на це, слід памʼятати, що це велика та сильна тварина, яка завжди може захистити себе та свою територію. Враховуючи такі обставини, співробітники зоопарку суворо дотримуються правил техніки безпеки при догляді за твариною», — йдеться в повідомлення.

Антилопа має індивідуальний раціон годування, який розрахований за зоотехнічними нормами. Аля харчується травою або сіном, а також люцерною, нарізаними овочами та фруктами. А її люблена їжа — свіже гілля фруктових дерев та їхні плоди.

Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк

Раніше у Миколаївському зоопарку показали трьох новонароджених дитинчат хижих котячих — пуми, рисі та сервалів. Троє малюків, які народилися 17 травня, стали результатом першого приплоду молодої пуми Анди, яка прибула до Миколаївського зоопарку з Рівненського зоопарку.