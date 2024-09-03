  • вівторок

    3 вересня, 2024

  • Миколаїв

  • 3 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв •

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У Миколаївському зоопарку відзначають 14-річчя антилопи Алі

У Миколаївському зоопарку сьогодні, 3 вересня відзначає свій 14 день народження антилопа канна, на імʼя Аля.

Африканська антилопа народилася у Харківському зоопарку у 2010 році, а до Миколаєва прибула у 2011. Серед антилоп цей вид вважається найбільшим у світі, повідомляє Миколаївський зоопарк.

«Антилопа Аля має спокійний та урівноважений характер. Ця тварина потребує відповідного ставлення», — зазначають працівники зоопарку.

Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопаркАнтилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк
Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопаркАнтилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк

У пресслужбі додають, що іменинниця завжди слухняно виконує вимоги співробітників зоопарку, які доглядають за нею.

«Не дивлячись на це, слід памʼятати, що це велика та сильна тварина, яка завжди може захистити себе та свою територію. Враховуючи такі обставини, співробітники зоопарку суворо дотримуються правил техніки безпеки при догляді за твариною», — йдеться в повідомлення.

Антилопа має індивідуальний раціон годування, який розрахований за зоотехнічними нормами. Аля харчується травою або сіном, а також люцерною, нарізаними овочами та фруктами. А її люблена їжа — свіже гілля фруктових дерев та їхні плоди.

Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопаркАнтилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк
Антилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопаркАнтилопа Аля з Миколаївського зоопарку, фото: Миколаївський зоопарк

Раніше у Миколаївському зоопарку показали трьох новонароджених дитинчат хижих котячих — пуми, рисі та сервалів. Троє малюків, які народилися 17 травня, стали результатом першого приплоду молодої пуми Анди, яка прибула до Миколаївського зоопарку з Рівненського зоопарку.

Читайте також:

news

Жителі Миколаївщини отримали понад ₴1,3 млрд компенсацій за знищене та пошкоджене житло

Олена Козубовська
news

Російська армія атакувала Миколаївську область балістикою та дронами, є пошкодження

Марія Хаміцевич
news

У Коблівській громаді планують будівництво сонячних станцій та вітрових установок

Альона Коханчук
news

На ремонт Варварівського мосту у Миколаєві планують виділити ₴57,2 млн

Олена Козубовська
news

Миколаївська область розпочала навчальний рік: 75 тисяч учнів відвідують заняття офлайн або в змішаній формі

Аліна Квітко

«Не знаю, кому завадив хвіст мармурового лева», — Сєнкевич про випадки вандалізму у Миколаєві

ВІДЕО

Як відбудовують Миколаївську область після російських ударів

4 години тому

На Миколаївщині цілий день горів ліс — у ДСНС кажуть, що територію могли підпалити

Головне сьогодні