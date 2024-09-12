У Южноукраїнську депутати не підтримали рішення про поділ території місцевого пляжу. Фото: Южноукраїнська міська рада

У Южноукраїнську депутати не підтримали рішення про поділ території місцевого пляжу для облаштування зони відпочинку.

Відповідний проєкт рішення розглянули на засіданні сесії Южноукраїнської міської ради.

Депутатам запропонували проголосувати за поділ земельної ділянки на міському пляжі між комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об'єднання» та «Службою комунального господарства».

Пляж Южноукраїнська. Фото "МикВісті"

Зазначалося, що підприємство «Служба комунального господарства» хотіла взяти ділянку, яка не використовується та заросла травою, кущами. Там планувалося облаштувати місця для відпочинку.

Частина депутатів підтримувала рішення, адже територія знаходиться у занедбаному стані. Проте були і ті, хто вимагав візуалізований проєкт та розрахунки витрат з бюджету на відповідні роботи.

Під час голосування питання не набрало необхідної кількості голосів депутатів.

Нагадаємо, що міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко, який поновився на посаді, подав позов до суду та вимагає стягнути з бюджету 653 тисячі гривень компенсацію за вимушено прогуляний період.

Нагадаємо, що поновленню міського голови на посаді передувало рішення П’ятого апеляційного адміністративного суду, який закрив апеляційні оскарження в справі Валерія Онуфрієнка.

Відставка Валерія Онуфрієнка

27 квітня на сайті Южноукраїнської міськради з'явився проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валерія Онуфрієнка. Проект рішення про дострокове припинення повноважень ініціювала голова комісії з питань етики та законності депутат від «Європейської солідарності» Олена Петрина.

У записці пояснення до документу вона стверджувала, що мер Южноукраїнська неодноразово порушував законодавство і навіть побив свою заступницю Марію Дроздову. Южноукраїнська газета «Контакт» також повідомила, що через цей випадок мера позбавили права носити зброю, яку йому видали на час дії військового стану.

Пізніше йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

16 червня депутати Південноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Мером Валерій Онуфрієнко став у листопаді 2020 року. Він балотувався від «Слуги народу» та переміг із відривом у 1% голосів.