Валерій Онуфрієнко. Фото: Южноукраїнська міська рада

Міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко, який поновився на посаді, подав позов до суду та вимагає стягнути з бюджету 653 тисячі гривень компенсацію за вимушено прогуляний період.

На сесій міської ради депутати вирішували питання, хто представлятиме інтереси міської ради та виконавчого комітету під час розгляду справи у Миколаївському окружному адміністративному суді, повідомляють «МикВісті».

Склалася ситуація, що представники міської ради не можуть представляти інтереси у суді. Юридичний відділ підпорядковується меру, тому міська рада має провести тендер та найняти незалежного адвоката. Начальник юридичного відділу виконкому Сергій Миськів зазначив, що робота такого фахівця обійдеться бюджету у 5-7 тисяч гривень.

Депутати Южноукраїнської міської ради. Фото: міська рада Депутати Южноукраїнської міської ради. Фото: міська рада Депутати Южноукраїнської міської ради. Фото: міська рада

Мер міста пояснив своє рішення та пообіцяв, що кошти за вимушені прогули він спрямує на допомогу ЗСУ.

«Побудило мене (подати позов до суду, — прим.) те, що депутати протягом трьох місяців не приймали ніякі рішення по премії і по іншим питанням. Депутати так повели себе і я прийняв таке рішення», — пояснив Валерій Онуфрієнко.

Сергій Миськів додав, що позовна заява базується на рішенні суду, яке вступило в законну силу і міська рада «у будь-якому випадку програє».

Нагадаємо, що поновленню міського голови на посаді передувало рішення П’ятого апеляційного адміністративного суду, який закрив апеляційні оскарження в справі Валерія Онуфрієнка.

Відставка Валерія Онуфрієнка

27 квітня на сайті Южноукраїнської міськради з'явився проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валерія Онуфрієнка. Проект рішення про дострокове припинення повноважень ініціювала голова комісії з питань етики та законності депутат від «Європейської солідарності» Олена Петрина.

У записці пояснення до документу вона стверджувала, що мер Южноукраїнська неодноразово порушував законодавство і навіть побив свою заступницю Марію Дроздову. Южноукраїнська газета «Контакт» також повідомила, що через цей випадок мера позбавили права носити зброю, яку йому видали на час дії військового стану.

Пізніше йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

16 червня депутати Південноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Мером Валерій Онуфрієнко став у листопаді 2020 року. Він балотувався від «Слуги народу» та переміг із відривом у 1% голосів.