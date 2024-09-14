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Сєнкевич у день міста: «Миколаїв розквітає. Ми приведемо його до нових вершин»

Олександр Сєнкевич. Скриншот з відеоОлександр Сєнкевич. Скриншот з відео

Міський голова Олександр Сєнкевич привітав містян з Днем Миколаєва. Він пообіцяв, що місто розквітне, стане сучасним та  цікавим.

У своєму відео-привітанні він зазначив, що цей день має нагадати всім про те, як важливо триматися разом, допомагати один одному і не втрачати віри в краще майбутнє.

За його словами, не зважаючи на всі труднощі, місто стане сучасним та європейським.

«Миколаїв розквітає навіть у найтяжчі часи, а ми, об'єднані єдиною метою, приведемо його до нових вершин», — додав він.

Нагадаємо, що у Миколаєві, 13 вересня, до Дня міста урочисто відкрили персональну фотовиставку Слави Посєдай «Невидимки».

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