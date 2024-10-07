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У Южноукраїнську облаштовують першу у місті велодоріжку

У Южноукраїнську по вулиці Енергобудівників ремонтують тротуар. Фото: «Южка news»У Южноукраїнську по вулиці Енергобудівників ремонтують тротуар. Фото: «Южка news»

У Южноукраїнську по вулиці Енергобудівників ремонтують тротуар та облаштовують першу у місті велодоріжку.

Відповідно до тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro, ремонт тротуару коштуватиме 3 мільйона 556 тисяч 542 гривні. 

Зазначимо, що у березні цього року вже оголошували тендер на ремонт цього тротуару, але через відсутність пропозицій його скасували.

Слід зазначити, що за google-картами поточний ремонт пішохідної доріжки фігурною плиткою по вулиці Енергобудівників (від вулиці Європейської до проспекту Незалежності) орієнтовно складає 400 метрів.

У новому тендері перемогла фізична особа підприємець Ніна Дяченко. Первомайське комунальне підприємство «Служба комунального господарства» заключила договір з підрядником 19 вересня. Всі роботи мають виконати до 1 грудня цього року.

Скриншот з ProzorroСкриншот з Prozorro

Відповідно до документів, підрядник має укласти доріжку фігурною плиткою у чотирьох кольорах: жовтому, білому, чорному та сірому. Також ФОП повинен встановити бордюри, сім лавочок та сім урн. Гарантія на роботи 3 роки.

Технічне завдання для підрядника, скриншот з ProzorroТехнічне завдання для підрядника, скриншот з Prozorro
Технічне завдання для підрядника, скриншот з ProzorroТехнічне завдання для підрядника, скриншот з Prozorro

Як повідомляє видання «Южка news», фізична особа підприємець Ніна Дяченко - це місцевий підрядник, який укладав плитку на вулиці Європейській та у міському парку біля СК «Олімп», а також на інших локаціях.

Також видання зазначає, що смуга для велосипедного руху буде жовтою. Плитка матиме товщину 4 сантиметри і мікрофаску для щільнішого прилягання, аби не виникало тремтіння під час їзди на велосипедах та інших подібних транспортних засобах. Підсвічуватимуть та розділятимуть дві смуги 30 лампочок, для них спеціально під плиткою прокладатиметься кабель.

Зверху тротуарну частину вулиці освітлюватимуть 17 вуличних світильників з енергоощадними лампами. Їх закупили раніше.

Зазначається, що підрядник відремонтує четверту частину тротуару: від вулиці Європейської до проспекту Незалежності з одного боку. Але у перспективі мають виділити ще кошти.

Нагадаємо, що КП «Миколаївські парки» оголосили тендер на заміну тротуару навколо Тернівського та Садового кільця. Загалом на роботи планують витратити майже півмільйона гривень.

Заміна тротуарної плитки на Тернівському кільці обійдеться в 318 тисяч гривень, а на Садовому кільці 156 тисяч гривень, ремонт повинен бути зроблений до кінця 2024 року.

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