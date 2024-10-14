  • понеділок

    14 жовтня, 2024

  • 15.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 15.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Баштанці запустять «Соціальний автобус»: як він курсуватиме

Раніше Миколаїв вже отримав нові тролейбуси, які запустять до Корабельного району, фото: «МикВісті»Раніше Миколаїв вже отримав нові тролейбуси, які запустять до Корабельного району, фото: «МикВісті»

У Баштанці Миколаївської області запустять «Соціальний автобус», який курсуватиме двома маршрутами міста. 

Відповідну програму до 2026 року ухвалили депутати Баштанської міської ради, пишуть «МикВісті». На її реалізацію з бюджету міста планують виділити понад 5 мільйонів гривень на три роки. 

Послугою зможуть користуватися люди з інвалідністю, працівники підприємств, установ та організацій, пенсіонери, школярі, діти дошкільного віку та інші, зазначається у Програмі.

Автобуси курсуватимуть з двома маршрутами: 

  • №1 «вулиця Грушевського, 5 — район «Зоря Інгулу» — КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». Автобус курсуватиму з понеділка по п'ятницю включно, шість разів на день;
  • №2 «вулиця Грушевського, 5 — район «Агропромтехніка» — КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». Автобус курсуватиму з понеділка по п'ятницю включно, шість разів на день.

Передбачається, що на маршрути запустять два автобуси OTOKAR, які міська влада придбала пасажирських перевезень у 2021 році за 945 тисяч гривень. Водночас на маршрути хочуть запустити ще два автобуси, які Баштанці у якості гуманітарної допомоги передало німецьке місто Корнталь-Мюнхінген. Це MAN LION'S CITY за 2,2 мільйона гривень та VOLVO 8700E за 349,2 тисячі гривень.  

Перевезенням займатиметься комунальне підприємство «Добробут», яке у січні 2024 року отримало відповідну ліцензію.

Нагадаємо, в Одесі запрацювала муніципальна служба «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю.

Останні новини про: Баштанка

«Навколо мами»: у Миколаєві та Баштанці відбудуться безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою
У Явкиному на Баштанщині відкрили новий бювет
В Баштанці виділили ₴1 млн на підтримку військових

Читайте також:

новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн

Юлія Бойченко
новини

«Сива райдуга»: у Миколаєві презентували книгу, присвячену поету Дмитру Кременю

Даріна Мельничук
новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська

Останні новини про: Баштанка

В Баштанці виділили ₴1 млн на підтримку військових
У Явкиному на Баштанщині відкрили новий бювет
«Навколо мами»: у Миколаєві та Баштанці відбудуться безоплатні зустрічі для батьків із доказовою лікаркою

Миколаївці заборгували облтеплоенерго ₴222 млн

Альона Коханчук

У Нацпарку «Бузький Гард» мають створити нові туристичні локації

У миколаївському Палаці творчості учнів до кінця року планують відремонтувати укриття за понад ₴2 млн

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла