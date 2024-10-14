У Баштанці запустять «Соціальний автобус»: як він курсуватиме

Раніше Миколаїв вже отримав нові тролейбуси, які запустять до Корабельного району, фото: «МикВісті»

У Баштанці Миколаївської області запустять «Соціальний автобус», який курсуватиме двома маршрутами міста.

Відповідну програму до 2026 року ухвалили депутати Баштанської міської ради, пишуть «МикВісті». На її реалізацію з бюджету міста планують виділити понад 5 мільйонів гривень на три роки.

Послугою зможуть користуватися люди з інвалідністю, працівники підприємств, установ та організацій, пенсіонери, школярі, діти дошкільного віку та інші, зазначається у Програмі.

Автобуси курсуватимуть з двома маршрутами:

№1 «вулиця Грушевського, 5 — район «Зоря Інгулу» — КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». Автобус курсуватиму з понеділка по п'ятницю включно, шість разів на день;

«вулиця Грушевського, 5 — район «Зоря Інгулу» — КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». Автобус курсуватиму з понеділка по п'ятницю включно, шість разів на день; №2 «вулиця Грушевського, 5 — район «Агропромтехніка» — КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». Автобус курсуватиму з понеділка по п'ятницю включно, шість разів на день.

Передбачається, що на маршрути запустять два автобуси OTOKAR, які міська влада придбала пасажирських перевезень у 2021 році за 945 тисяч гривень. Водночас на маршрути хочуть запустити ще два автобуси, які Баштанці у якості гуманітарної допомоги передало німецьке місто Корнталь-Мюнхінген. Це MAN LION'S CITY за 2,2 мільйона гривень та VOLVO 8700E за 349,2 тисячі гривень.

Перевезенням займатиметься комунальне підприємство «Добробут», яке у січні 2024 року отримало відповідну ліцензію.

Нагадаємо, в Одесі запрацювала муніципальна служба «Соціальне таксі» для людей з інвалідністю.