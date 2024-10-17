Баштанка отримала $10 тисяч гранту на ремонт мереж водоканалу

«Міськводоканал» отримав гроші на капітальний ремонт мережі централізованого водопостачання

У Баштанці «Міськводоканал» отримав 10 тисяч доларів на капітальний ремонт мережі централізованого водопостачання. Також завдяки міжнародній допомозі на бювети питної води встановили 16 сонячних панелей.

Про це повідомив голова Баштанської громади Олександр Береговий.

За його словами, сонячні панелі дозволять забезпечити стабільну роботу навіть під час відключень світла. Також завдяки підтримці міжнародних партнерів у громаді придбали оргтехніку та нові каналізаційні люки.

Крім того, КП «Міськводоканал» став переможцем конкурсу грантів та отримав 10 тисяч доларів на капітальний ремонт наявної мережі централізованого водопостачання.

«Ці кошти допоможуть покращити інфраструктуру і забезпечити стабільну подачу води всім жителям громади», — додав Олександр Береговий.

Проєкт був реалізований в рамках програми «Гранти групам взаємодопомоги», яку впроваджує Південна стратегія розвитку Southern Development Strategy у співпраці зі спільним офісом DCA NCA в Україні та Kirkens Nødhjelp в Україні за підтримки Гуманітарного фонду для України #UkraineHumanitarianFund Управління ООН з координації гуманітарних справ / OCHA Ukraine.

Нагадаємо, що у Баштанці Миколаївської області запустять «Соціальний автобус», який курсуватиме двома маршрутами міста.