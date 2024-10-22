Миколаївська ОВА запрошує підприємців на онлайн-зустріч
- Пресреліз
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- Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації
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12:54, 22 жовтня, 2024
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29 жовтня о 11:00 в онлайн-форматі відбудеться зустріч керівництва області з місцевими товаровиробниками, керівниками торгівельних мереж та підприємцями.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
Обговорюватимемо актуальні питання:
- «Зроблено в Україні. Підтримка національних виробників. Національний кешбек».
Це чудова можливість:
- почути думку влади та поділитися власними;
- обговорити актуальні проблеми бізнесу;
- внести свої пропозиції щодо розвитку економіки регіону.
Щоб долучитися до діалогу, необхідно зареєструватись до 28 жовтня 10:00 за посиланням. Посилання для приєднання до Zoom-конференції буде надіслано на електронну пошту після реєстрації.
«Не пропустіть цю подію. Долучайтеся до діалогу та разом будуймо успішну Миколаївщину», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що У Миколаївській області розпочинає роботу регіональна платформа «Діалог влади з бізнесом», створена для ефективної комунікації між підприємцями та місцевою владою. Це ініціатива, що реалізується за дорученням Президента України Володимира Зеленського, має на меті оперативно розв'язувати проблеми бізнесу на місцях.
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