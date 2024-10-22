В одеській школі під час повітряної тривоги померла дитина: поліція з’ясовує обставини
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- Марія Хаміцевич
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13:00, 22 жовтня, 2024
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В одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси 21 жовтня під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка.
Про це повідомили у Головному управлінні поліції в Одеській області.
«Одеські поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Зі слів вчителів, під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали швидку та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла», — йдеться у повідомленні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. До ЄРДР внесли відомості за пунктом 2 частиною 2 статті 115 ККУ з попередньою приміткою «природня смерть».
Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Триває досудове розслідування.
Раніше, в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті під час уроку фізкультури помер учень 10 класу. Зазначалось, що йому стало погано і він втратив свідомість. Працівники освітнього закладу одразу викликали екстрену медичну допомогу. Протягом кількох годин медики проводили реанімаційні заходи, однак хлопець помер.
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