  • вівторок

    22 жовтня, 2024

  • 15.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 15.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В одеській школі під час повітряної тривоги померла дитина: поліція з’ясовує обставини

Автомобіль швидкої допомоги, фото ілюстраційнеАвтомобіль швидкої допомоги, фото ілюстраційне

В одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси 21 жовтня під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції в Одеській області.

«Одеські поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Зі слів вчителів, під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали швидку та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла», — йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. До ЄРДР внесли відомості за пунктом 2 частиною 2 статті 115 ККУ з попередньою приміткою «природня смерть».

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Триває досудове розслідування.

Раніше, в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті під час уроку фізкультури помер учень 10 класу. Зазначалось, що йому стало погано і він втратив свідомість. Працівники освітнього закладу одразу викликали екстрену медичну допомогу. Протягом кількох годин медики проводили реанімаційні заходи, однак хлопець помер.

Останні новини про: школа

У Миколаєві схвалили готовність 22 укриттів у школах міста
Старшокласники вивчатимуть «Захист України» у спеціальних осередках по всій країні, — МОН
У школах з цього року працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки

Читайте також:

новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Підозра поки не оголошена, фігуранти не затримані

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: школа

У школах з цього року працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки
Старшокласники вивчатимуть «Захист України» у спеціальних осередках по всій країні, — МОН
У Миколаєві схвалили готовність 22 укриттів у школах міста

«Підозра наразі не оголошена», — у спецпрокуратурі Миколаївщини прокоментували обшуки у керівниці обласної МСЕК

Миколаїв отримав ще техніку для переробки будсміття від руйнацій на ₴10,6 млн

4 години тому

Минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині, одна виникла через обстріл

Головне сьогодні