В одеській школі під час повітряної тривоги померла дитина: поліція з’ясовує обставини

Автомобіль швидкої допомоги, фото ілюстраційне

В одному з навчальних закладів у Приморському районі Одеси 21 жовтня під час повітряної тривоги померла 13-річна школярка.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції в Одеській області.

«Одеські поліцейські розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Зі слів вчителів, під час сигналу «Повітряна тривога», коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали швидку та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла», — йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. До ЄРДР внесли відомості за пунктом 2 частиною 2 статті 115 ККУ з попередньою приміткою «природня смерть».

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Триває досудове розслідування.

Раніше, в Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-інтернаті під час уроку фізкультури помер учень 10 класу. Зазначалось, що йому стало погано і він втратив свідомість. Працівники освітнього закладу одразу викликали екстрену медичну допомогу. Протягом кількох годин медики проводили реанімаційні заходи, однак хлопець помер.