Безпека та розвиток освіти в регіоні: Оксен Лісовий ознайомився з роботою навчальних закладів Миколаївщини

Миколаївщину з робочим візитом відвідав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Миколаївська ОВА

У четвер, 24 жовтня, Миколаївщину з робочим візитом відвідав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Під час візиту міністр, разом із начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом, взяли участь у відкритті новоствореного тимчасового освітнього простору в одній із громад області, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок збройної агресії ворога.

Тимчасовий освітній простір — це комфортний та сучасний простір для навчання. Окрім уроків формальної освіти, тут учні можуть відвідувати гуртки та майстер-класи, тренінги з медіаграмотності, курси з мінної безпеки, кар’єрні консультації, а вчителі пройти спеціалізоване навчання з методик надолуження освітніх втрат, які допоможуть їм заповнити прогалини учнів у знаннях та навичках.

Миколаївщину з робочим візитом відвідав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївщину з робочим візитом відвідав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Миколаївська ОВА

Простір споруджено за підтримки місцевої влади, недержавних організацій та міжнародних партнерів.

Далі Оксен Лісовий ознайомився із перебігом ремонтних робіт у протирадіаційному укритті ліцею на Баштанщині, що відбуваються за кошти державної субвенції. Укриття дозволить забезпечити доступ до очного навчання для понад 700 дітей.

Крім того, цього дня міністр зустрівся із мамою 11-класника Вадима Харченка, й вручив їй премію Президента України, присвоєну сину. Хлопець є учнем миколаївського ліцею, він здобув срібну медаль на 17-й Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики.

Миколаївщину з робочим візитом відвідав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївщину з робочим візитом відвідав Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: Миколаївська ОВА

По завершенню візиту Оксен Лісовий в онлайн-форматі поспілкувався з освітянами тергромад області.

«Є кілька важливих моментів, на яких ми повинні з вами сьогодні фокусуватися. Зокрема, це стосується підвищення рівня засвоєння державних субвенцій на оснащення закладів освіти відповідно до реформи «Нова українська школа», міжшкільних осередків для вивчення предмету «Захист України», шкільних укриттів, харчоблоків, а також закупівлю автобусів. Адже не всі субвенції є перехідними на наступний рік, тому важливо реалізувати заплановане у цьому році по максимуму. Щодо пріоритизації — вона залишається такою ж: першочергово звертаємо увагу на прифронтові та прикордонні регіони», — зазначив він.

Він додав, що не менш важливим є забезпечення закладів освіти, які планують працювати у змішаному чи офлайн-форматі, генераторами. Це є однією з базових складових у підготовці до зими. А також організація навчання для вчителів, без якої інфраструктурна частина проєктів не буде працювати.

Нагадаємо, що 29 жовтня о 11:00 в онлайн-форматі відбудеться зустріч керівництва області з місцевими товаровиробниками, керівниками торгівельних мереж та підприємцями.