Цьогоріч аграрії засіяли втричі більше полів Херсонщини: розмінувати вдалося вже понад 70% земель

Саджанці кавуну, фото: «МикВісті»

На деокупованій частині Херсонської області розмінували вже 71% сільськогосподарських земель. Це дозволило аграріям збільшити втричі площі засіяних цьогоріч земель.

Про це під час брифінгу розповів перший заступник очільника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

— На звільненій Херсонщині завершується збиральна кампанія. Наші аграрії досягли значного прогресу порівняно з минулим роком. Завдяки масштабному розмінуванню полів площа засіяних земель зросла втричі. Наразі розміновано вже 71% сільськогосподарських угідь. Це близько 363 тисяч гектарів, — розповів Дмитро Бутрій.

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Він додав, що цьогоріч фермери засіяли понад 153 тисячі гектарів землі. Водночас вже зібрали: близько 190 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 23 тисячі тонн ріпаку, 38 тисяч тонн соняшнику, 15 тисяч тонн картоплі, 57 тисяч тонн овочів та 22,5 тисячі тонн кавунів та динь.

— Урожай потребує належних умов зберігання. Тому для цього аграрії Херсонського та Бериславського районів отримали майже 100 модульних зерносховищ та понад 200 рукавів. Це дозволить зберегти до 140 тисяч тонн збіжжя у 2024 році, — додав перший заступник голови ОВА.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також повідомлялося, що до кінця 2024 року третина всіх машин для розмінування в Україні будуть японського виробництва.