Заводський район Миколаєва очистили від кількох стихійних сміттєзвалищ

В Заводському районі ліквідували кілька сміттєзвалищ. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В Заводському районі Миколаєва на вулицях Олексія Вадатурського, Панаса Саксаганського, Робочій та Центральному проспекті ліквідували стихійні сміттєзвалища.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що стихійні звалища стали серйозною проблемою, оскільки купи сміття, що утворюються на узбіччях, біля житлових будинків та у дворах, псують зовнішній вигляд та несуть загрозу для довкілля і здоров’я людей.

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Екологи вважають, що причиною їх появи є недостатня кількість офіційних пунктів збору сміття. Крім того, впливає і низький рівень екологічної культури, а також відсутність знань правильної утилізації відходів.

Раніше в Миколаєві у мікрорайоні Варварівка, під час перевірок, екологи виявили сім несанкціонованих сміттєзвалищ, п'ять з них вже прибрали.

Нагадаємо, що у Миколаєві прибрали незаконне звалище побутових відходів на вулиці Металургів, 26А, у Корабельному районі Миколаєва.

Раніше повідомлялось, що комунальники прибрали стихійне звалище в Центральному районі Миколаєва.

Нагадаємо, що на Миколаївщині, у Вільнозапорізькій громаді, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею близько 800 м².

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2024 року у Миколаївській області зафіксували 503 несанкціонованих сміттєзвалища.