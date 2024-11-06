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Миколаївська лікарня швидкої допомоги отримала обладнання, яке профінансувала Японія

Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала обладнання. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаєва.Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала обладнання. Фото: Управління охорони здоров'я Миколаєва.

Миколаївська міська лікарня швидкої медичної допомоги отримала обладнання для допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаєва.

Лікарня отримала операційні та налобні освітлювачі для безпечних хірургічних процедур; сучасний тонометр і операційний мікроскоп, стерилізатори для дезінфекції інструментів, лабораторний термостат для стабільних умов досліджень, медична центрифуга для забезпечення точних аналізів, а також спеціальні каталки для транспортування пацієнтів.

«Це обладнання актуально для ургентної лікарні, яка надає допомогу понад 20 тисячам пацієнтам щороку. До того ж наразі, під час війни, лікарня швидкої медичної допомоги приймає не лише пацієнтів з Миколаєва та області, а також хворих та травмованих з Херсонської області», — йдеться у повідомленні.

Проєкт «Підвищення якості допомоги особам, постраждалим від вибухонебезпечних предметів» реалізується ВБО «Ініціатива заради життя» за підтримки ПРООН у межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» та за фінансової підтримки уряду Японії.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Міська лікарня швидкої медичної допомоги Миколаєва отримала від благодійників сучасне обладнання та інструментарій для нейрохірургічного відділення.

Також повідомлялося, що у Миколаєві лікарня швидкої медичної допомоги отримала грант від уряду Японії у вигляді медичного обладнання на суму 50 тисяч доларів.

До лікарні передали два операційних пересувних мікроскопа, каталки для пересування хворих, два налобних освітлювача з бінокуляром, обладнання для безконтактного вимірювання очного тиску, стерилізаційне обладнання, лабораторний термостат та медичну центрифуга для потреб біохімічної лабораторії лікарні.

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