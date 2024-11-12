Новий спалах пташиного грипу зафіксували у селі на Баштанщині

На Миколаївщині зафіксовано пташиний грип. Фото з фотостоку Depositphotos.

У Баштанському районі у домашніх птахів з села Христофорівка виявили вірусу пташиного грипу.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської області.

Вказується, що в патологічному матеріалі від трьох трупів домашньої птиці (1 курка, 2 качки) виявили РНК вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5.

При Баштанській районній військовій адміністрації провели засідання протиепізоотичної комісії та затвердили план заходів.

На території села Христофорівка запровадили карантин. Також встановили буферну зону радіусом 3 кілометри від епізоотичного осередку, до якої ввійшли села: Костичі, Лобріївка, Інгульської ТГ, Баштанського району. Також до зони захисту увійшли території мисливського обходу №4 Христофорівського лісництва та обхід № 5 об’єднання «Баштанське мисливсько-рибальське господарство.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.

24 вересня під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу. У зоопарку введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявлено грип птиці. Деякі вольєри огородили стрічкою.

В жовтні у зоопарку під час оглядів не знайшли хворих або підозрілих на захворювання на грип птиці. Наразі на території ще проводять профілактичні заходи.