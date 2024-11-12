  • вівторок

    12 листопада, 2024

  • 6.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 6.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Новий спалах пташиного грипу зафіксували у селі на Баштанщині

На Миколаївщині зафіксовано пташиний грип. Фото з фотостоку Depositphotos.На Миколаївщині зафіксовано пташиний грип. Фото з фотостоку Depositphotos.

У Баштанському районі у домашніх птахів з села Христофорівка виявили вірусу пташиного грипу.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі Миколаївської області.

Вказується, що в патологічному матеріалі від трьох трупів домашньої птиці (1 курка, 2 качки) виявили РНК вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5.

При Баштанській районній військовій адміністрації провели засідання протиепізоотичної комісії та затвердили план заходів.

На території села Христофорівка запровадили карантин. Також встановили буферну зону радіусом 3 кілометри від епізоотичного осередку, до якої ввійшли села: Костичі, Лобріївка, Інгульської ТГ, Баштанського району. Також до зони захисту увійшли території мисливського обходу №4 Христофорівського лісництва та обхід № 5 об’єднання «Баштанське мисливсько-рибальське господарство.

Нагадаємо, що у Миколаївському зоопарку зафіксовано випадки пташиного грипу, через що відділ орнітології був закритий для відвідувачів. Дослідження показали наявність вірусу пташиного грипу типу А1 субтипу Н5. Пізніше зона інфекції поширилася на всю територію зоопарку, а навколо епізоотичного осередку було встановлено буферну захисну зону радіусом 3 кілометри. Зона нагляду охопила територію в радіусі 10 кілометрів.

24 вересня  під час чергового засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії вирішували проблему щодо пташиного грипу. У зоопарку введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, в яких виявлено грип птиці. Деякі вольєри огородили стрічкою.

В жовтні у зоопарку під час оглядів не знайшли хворих або підозрілих на захворювання на грип птиці. Наразі на території ще проводять профілактичні заходи.

Останні новини про: Держпродспоживслужба

В двох громадах Первомайщини перевірили питну воду: зафіксували перевищення концентрації сульфатів
На Миколаївщині розпочали профілактику сказу: для диких тварин розкидають приманки з вакциною
В одній із громад Миколаївщини виявили спалах африканської чуми свиней
Реклама

Читайте також:

новини

Викладачі миколаївської «Сухомлинки» заявили про погрози звільненням після приєднання до НУК

Аліса Мелік-Адамян
новини

Нардеп Пасічний: У проєкті держбюджету 2025 немає преференцій для жодного з регіонів

Олена Козубовська
новини

Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими

Олена Козубовська
новини

«Економіка оживе», — у «Нібулоні» пояснили, чим допоможе Миколаєву розмінування акваторії Південного Бугу

Юлія Бойченко
новини

Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко

Олена Козубовська

Останні новини про: Держпродспоживслужба

В одній із громад Миколаївщини виявили спалах африканської чуми свиней
На Миколаївщині розпочали профілактику сказу: для диких тварин розкидають приманки з вакциною
В двох громадах Первомайщини перевірили питну воду: зафіксували перевищення концентрації сульфатів

У Миколаєві хочуть перейменувати вулиці з однаковими назвами

В Південноукраїнську планують за ₴4,5 млн придбати новий сміттєвоз

Сім пожеж виникло у Миколаєві та області за добу: горіли будинки, гараж, сміття та сухостій

Частина вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси