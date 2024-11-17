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У Миколаєві через обстріли пошкоджено 56 будинків

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Внаслідок російських обстрілів 17 листопада у Миколаєві пошкоджено 56 будинків, один приватний будинок зруйновано вщент.

Такі дані опублікував Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Також знищено одну автівку, а ще три авто пошкоджено. 

Комунальники видали миколаївцям 443 м2 ОСБ плит, а також тенти та стрічки, аби хоча б тимчасово закрити вибиті вікна. Завтра робота з ліквідації продовжиться.

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Комісійне обстеження обʼєктів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів, здійснює міське управління державного архітектурно-будівельного контролю. Для проведення комісійного обстеження необхідно звернутись з офіційною заявою до управління за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48/8 або ж на офіційну електронну адресу dabimk@mkrada.gov.ua, (0512)-53-31-18.

Раніше повідомлялось, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву зруйновано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об’єктів, зокрема багатоповерхівку, чотири приватні оселі, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

Обстріли Миколаєва 16-17 листопада

В ніч з 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей. 

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками Shahed 131/136.

На місці стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Відомо про двох загиблих жінок, одна з яких була вагітна

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