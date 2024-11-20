Рада підтримала відстрочку від мобілізації для тих, чиї родичі загинули або зникли безвісти. Фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12104, який дає право на відстрочку від мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Він зазначив, що «за» проголосували 304 нардепів.

У відповідному законопроєкті пропонується відстрочка жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти (визнані зниклими) за особливих обставин або під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Росії під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що відстрочка надаватиметься як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус «безвісно відсутнього» через суд.

Нагадаємо, що у листопаді в застосунку «Резерв+» з’явилась можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Міністерство оборони України запускає бета-тест сервісу, щоб перевірити його з користувачами та зібрати відгуки для покращення.

У перші дні роботи сервісом скористались 100 000 військовозобов'язаних.