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У 2025 році в Україні замінять усі світлофори: зелений сигнал стане смарагдовим

У 2025 році в Україні планують замінити всі світлофори, а з 1 травня на них зникне звичний зелений колір сигналу. Замість нього запровадять смарагдовий відтінок.

За інформацією Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, ці зміни набудуть чинності з новою редакцією ДСТУ 4092:2024. 

Згідно з новим стандартом, смарагдовий колір сигналу світлофора буде більш зручним для сприйняття водіями. Крім того, стрілки на лінзах світлофорів стануть шевронними — це також покращить їх видимість для всіх учасників дорожнього руху.

Додатково до нововведень, з'являться велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда, спільні велопішохідні світлофори та таймер зворотного відліку часу. Стандарт також передбачає зручності, такі як: кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення. 

В Україні замінять усі світлофори у 2025 року. Фото: Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якостіВ Україні замінять усі світлофори у 2025 року. Фото: Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості

Як повідомлялось раніше, у Миколаєві ще 31 світлофор планують обладнати джерелами безперебійного живлення. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень світла.

Світлофори під час відключень світла у Миколаєві

У жовтні 2024 року 36 світлофорів обладнали блоками безперебійного живлення, які допоможуть пристроям працювати без світла у Миколаєві. Їх вартість склала 4,9 мільйона гривень.

Зокрема, такі світлофори працюють на трьох ділянках міста: Пушкінська — Велика Морська, Пушкінська — Нікольська та на перехресті вулиці Садової й проспекту Центрального.

У міській раді пояснили, що джерелами безперебійного живлення обладнають світлофори на перехрестях із найбільш жвавим дорожнім рухом. У випадку аварійного вимкнення електроенергії або блекаутів вони можуть працювати в автономному режимі протягом 12 годин.

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