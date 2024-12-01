На Миколаївщині зафіксовано спалах пташиного грипу

В селі Мішково-Погорілове виявили пташиний грип. Фото: РБК

В селі Мішково-Погорілове у домашніх птахів виявили вірус пташиного грипу.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

За результатами лабораторних досліджень, у трупах шести домашніх птахів (гуски, качки та кури) знайдений вірус пташиного грипу типу H5N1.

26 листопада на засіданні комісії було ухвалено рішення про введення карантину на території приватного господарства, де виявлено спалах. Також визначили буферну зону радіусом 3 км від місця спалаху. До цієї зони входять села Мішково-Погорілове та Каравелове.

Окрім того, встановили зону нагляду радіусом 10 км, до якої входять села та місто Миколаїв. Птахогосподарств у цих районах немає.

Нагадаємо, що також вірус пташиного грипу виявили у домашніх птахів в Баштанському районі.