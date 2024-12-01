У «Дії» вже можна подати заявку на 1000 грн «Зимової єПідтримки»

Українці з 1 грудня можуть подати заявку на виплату 1000 гривень у додатку Дія. У програмі «Зимова єПідтримка» можуть взяти участь усі українці, які перебувають на території країни.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що українці, у яких є діти, також можуть оформити виплати на свою дитину.

Зазначається, що для подання заяви є три місяці, тобто «Зимова еПідтримка» діятиме до 28 лютого.

«Тисяча зарахується на картку Національний кешбек. Якщо у вас її ще немає — відкривайте в мобільному банкінгу, Дія підтягне банки, в яких працює картка», — йдеться в повідомленні міністра.

Ці гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24. Витратити цю 1000 гривень можна буде до кінця 2025 року.

Михайло Федоров зазначив, що якщо немає можливості отримати «Зимову єПідтримку» через Дію, то слід звернутися в Укрпошту 4 грудня або в банк-партнер з 10 грудня.

Нагадаємо, що Володимира Зеленського закликали виплатити гроші винятково людям вразливих категорій. Петиція із закликом переглянути програму виплати українцям по 1000 гривень набрала необхідні 25 тисяч голосів.

В свою чергу міністерка економіки України Юлія Свириденко вважає, що зимова програма «єПідтримка» може стати дієвим механізмом підтримки української армії та закликала українців витратити 1000 гривень на ЗСУ.

Як повідомлялось раніше, українці також зможуть витратити кошти, отримані за програмою зимової «єПідтримки», на придбання вітчизняних ліків та медичних виробів.