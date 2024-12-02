«Укрзалізниця» повідомила про зміни маршрутів через ремонтні роботи

«Укрзалізниця» попередила про зміну низки маршрутів . Архівне фото «МикВісті»

Через ремонтні роботи «Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що ремонтні роботи на дільниці Коломия — Чернівці проводитимуть з 17 по 20 грудня. Тому в період із 16 до 19 грудня наступні пасажирські поїзди прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:

№ 7/8 Київ — Чернівці

№ 136/135 Одеса — Чернівці

№ 145/146 Харків — Чернівці

№ 115/116 Запоріжжя — Чернівці .

А із 17 до 20 грудня вони вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.

Водночас скасовані поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці — Коломия — Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6472/6471 Чернівці — Коломия — Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;

№ 6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня.

Нагадаємо, що з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає два нові міжнародні залізничні маршрути до країн ЄС — Словаччини та Угорщини.