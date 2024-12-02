«Укрзалізниця» повідомила про зміни маршрутів через ремонтні роботи
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- Альона Коханчук
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10:54, 02 грудня, 2024
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Через ремонтні роботи «Укрзалізниця» тимчасово змінить маршрути низки поїздів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що ремонтні роботи на дільниці Коломия — Чернівці проводитимуть з 17 по 20 грудня. Тому в період із 16 до 19 грудня наступні пасажирські поїзди прямуватимуть до станції Івано-Франківськ як кінцевої:
- № 7/8 Київ — Чернівці
- № 136/135 Одеса — Чернівці
- № 145/146 Харків — Чернівці
- № 115/116 Запоріжжя — Чернівці .
- А із 17 до 20 грудня вони вирушатимуть у зворотні рейси з Івано-Франківська.
Водночас скасовані поїзди:
- № 6470/6469 Чернівці — Коломия — Чернівці з Коломиї: 16, 17, 18, 19 грудня, з Чернівців: 17, 18, 19, 20 грудня;
- № 6472/6471 Чернівці — Коломия — Чернівці з Чернівців та Коломиї: 17, 18, 19, 20 грудня;
- № 6473/6474 Чернівці — Вадул-Сірет — Чернівці із Чернівців та Вадул-Сірета: 17, 18, 19, 20 грудня.
Нагадаємо, що з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає два нові міжнародні залізничні маршрути до країн ЄС — Словаччини та Угорщини.
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