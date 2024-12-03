Через брак кадрів у Вознесенську не вистачає працівників для вивозу сміття

Брак кадрів: у Вознесенську проблеми з вивезенням сміття. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенську комунальне підприємство «Санітарна очистка міста» не встигає вчасно вивезти сміття. 24 працівників мобілізували, і важку роботу доводиться виконувати жінкам.

За інформацією пресслужби Вознесенської міської ради, причиною дефіциту кадрів стало те, що тільки 50% співробітників підприємства мають бронювання.

«24 працівники підприємства були мобілізовані на службу. І хоча підприємство є об’єктом критичної інфраструктури, але лише 50% його співробітників підлягають бронюванню. Зважаючи на це, складну фізичну роботу доводиться виконувати жінкам, що ускладнює виконання обов'язків», — проінформували у мерії.

Міська влада запевняє, що працює над вирішенням ситуації та мінімізацією незручностей для мешканців.

Водночас підприємство «Санітарна очистка міста» запрошує всіх бажаючих долучитися до команди вантажників. Про всі деталі вакансій можна дізнатися за адресою: Вознесенськ, вул. Михайлівська, 2 або за номером телефону відділу кадрів: 099 274 8477.

Раніше повідомлялось, що в Україні визначили умови бронювання працівників для курсів тактичної медицини, безпілотників та благодійних організацій.

Крім того, Кабінет міністрів затвердив оновлені правила бронювання військовозобов’язаних та запровадив механізм бронювання через «Дію» з 1 грудня.

Нагадаємо, що одеському хлібозаводу №4 дозволили забронювати 50% працівників, водії масово звільняються, а частину маршрутів довелося закрили.