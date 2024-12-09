Понад два роки у в’язниці: що відомо про полоненого мера Голої Пристані на Херсонщині

Міський голова Голої Пристані Олександр Бабич. Фото: Укрінформ

Міському голові херсонської Голої Пристані Олександру Бабичу, який понад два роки перебуває у російському полоні, досі не висунули обвинувачення і тримають у сімферопольському СІЗО.

Про це в інтерв’ю «Новини Приазов’я» повідомила дружина Олександра Бабича Ольга.

Олександр Бабич потрапив у полон 28 березня 2022 року, тоді його викрали російські військові. Перед цим він встиг евакуювати свою родину, але сам вирішив залишитися в громаді.

Зараз Олександра Бабича утримують у СІЗО окупованого Криму. Він ізольований від зовнішнього світу, а доступ до адвоката заборонено.

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Як розповіла його дружина Ольга, у квітні 2023 року чоловік, який вийшов із СІЗО, де перебував з Олександром Бабичем, передав їй записку.

«Тримайся, виховуй дітей гідними людьми. А я не знаю, що зі мною станеться. Я люблю тебе і Україну. Як захоче Бог, так і буде. Тримайтеся і живіть далі», — йшлося у записці.

За словами жінки, впродовж 2022-2023 роках з нею зв’язувалося близько 6 людей, але офіційно свідчити погодилися лише двоє.

Як розповідали очевидці, що перебували в цьому СІЗО, то там тримають людей, яких однаково затримували. Водночас одним висувають обвинувачення в шпіонажі чи підривній діяльності тощо, то інших називають «замороженими», розповіла Ольга Бабич.

Також вона розповідає, що зверталась до Офісу президента, СБУ та інших інстанцій щодо звільнення її чоловіка, проте зворотної реакції майже немає.

Нагадаємо, що у російському полоні перебуває і міський голова Херсону Ігор Колихаєв.

25 квітня 2022 року Ігор Колихаєв повідомив, що до будівлі Херсонської міськради ввійшли озброєні люди, забрали ключі, змінили охорону ради на свою. Наступного дня співробітникам представили «нового голову адміністрації» та запропонували співпрацю з окупантами. Тоді він заявив, що відмовився від пропозиції, але при цьому залишився жити в Херсоні.

З 28 червня 2022 року про нього не було звістки. У вересні 2023 року міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив його статус полоненого.

Також нагадаємо, що росіяни закатували у полоні міського голову міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва, його тіло повернули під час обміну.