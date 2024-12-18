Верховна Рада не розглянула законопроєкт про покарання журналістів за публікацію даних з реєстрів

Верховна Рада України. Фото з сайту novynarnia.com для ілюстрації

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України планувала включити законопроєкт №10242, що передбачав 8 років позбавлення волі за розповсюдження закритих даних з реєстрів до порядку денного. Однак під час засідання ВР народні депутати не розглядали цей законопроєкт.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, об 11:00 відбулося засідання правоохоронного комітету щодо перегляду зазначеного законопроєкту. Після чого його виключили з порядку денного засідання Верховної Ради.

«Це не означає що цей бій ми вже виграли (він ще триває), але шантаж тих, хто вирішив це обʼєднати з вимогами МВФ і в останній день протягнути… мʼяко говорячи не спрацював, — написав нардеп.

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Нагадаємо, що перед цим законопроєкт намагалися прийняти 4 грудня. Однак Верховна Рада не підтримала і відправила на повторне друге читання закон про посилення кримінальної відповідальності за публікацію інформації з електронних реєстрів.

Тоді за скандальний законопроєкт проголосували всі присутні миколаївські нардепи. Свій голос «за» віддали нардепи Олександр Гайду, Максим Дирдін, Артем Чорноморов, Ігор Негулевський, Давид Арахамія та Олена Мошенець.

Раніше Інститут масової інформації оприлюднив заяву Медіаруху та правозахисників, що закликав нардепів не підтримувати законопроєкт №10242 у його нинішній редакції. Медійники вважають, що цим законопроєктом створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів. Зокрема, він відкриває можливість для прослуховування та стеження за журналістами.

Документ не підтримав і голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Нещодавно Інститут Масової інформації розʼяснив, які важливі для журналістів зміни пропонує законопроєкт у матеріалі «Законопроєкт № 10242: Як виправити загрозу для журналістів та викривачів».