У Вознесенську заберуть частину коштів з програми стерилізації безпритульних тварин

У Вознесенську планують скоротити видатки на програму поводження з тваринами. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У Вознесенську планують на 451 тисячу гривень скоротити видатки на програму поводження з тваринами та регулювання їх чисельності.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради.

Видатки скорочують на 2024 рік. Зменшиться фінансування утримання пункту тимчасового утримання тварин на 322,392 гривні.

Також на 129 тисяч гривень скоротять витрати, які мали піти на масову стерилізацію, щеплення, профілактичну обробку та лікування безпритульних тварин та тварин які мають власників

Документ розглянуть на сесії депутати Вознесенської міської ради.

Скриншот проєкту рішення про скорочення видатків

Нагадаємо, що у березні цього року у Вознесенську планували додатково виділити 200 тисяч гривень на стерилізацію безпритульних тварин.

Також повідомлялося, що у Вознесенській громаді нещодавно отруїли чипованих собак, які були стерилізовані, вакциновані та не становили загрози для людей. У пункті тимчасового утримання тварин переконані, що інциденту можна було уникнути.