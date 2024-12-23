У Херсоні повідомили про підозру посадовцю, який під час окупації міста охороняв російські катівні: йому загрожує довічне

У Херсоні затримали посадовця за підозрою у роботі на РФ, фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Херсоні ще одного посадовця за підозрою у співпраці з РФ під час окупації міста. Чоловік охороняв російську катівню.

Як повідомили у Службі безпеки України, це молодший інспектор Херсонського слідчого ізолятора, що підтримав росіян на початку повномасштабної війни. За це його «призначили» охоронцем в російській катівні, яку росіяни облаштували у будівлі захопленого СІЗО.

За даними слідства, перебуваючи на посаді, чоловік охороняв камери, до яких росіяни масово ув’язнювали місцевих жителів. Найбільше потерпілих було серед учасників руху опору у південному регіоні України.

Крім того, він агітував своїх знайомих вступати до окупаційної установи РФ, обіцяючи кандидатам зарплату в рублях та лояльне ставлення з боку росіян, зазначають в СБУ.

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Після звільнення Херсона чоловік постійно змінював місця проживання, щоб його не знайшли правоохоронці, але його затримали.

Наразі йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частин 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 7 статті 111-1 (колабораційна діяльність).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також у Службі безпеки раніше повідомляли про те, що вони викрили в лавах ЗСУ мешканця Миколаївщини, який під час окупації Херсонської області також був охоронцем в одній з російських катівень. Йому повідомили про підозру.