У Херсоні повідомили про підозру посадовцю, який під час окупації міста охороняв російські катівні: йому загрожує довічне
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- Марія Хаміцевич
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14:36, 23 грудня, 2024
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Правоохоронці затримали у Херсоні ще одного посадовця за підозрою у співпраці з РФ під час окупації міста. Чоловік охороняв російську катівню.
Як повідомили у Службі безпеки України, це молодший інспектор Херсонського слідчого ізолятора, що підтримав росіян на початку повномасштабної війни. За це його «призначили» охоронцем в російській катівні, яку росіяни облаштували у будівлі захопленого СІЗО.
За даними слідства, перебуваючи на посаді, чоловік охороняв камери, до яких росіяни масово ув’язнювали місцевих жителів. Найбільше потерпілих було серед учасників руху опору у південному регіоні України.
Крім того, він агітував своїх знайомих вступати до окупаційної установи РФ, обіцяючи кандидатам зарплату в рублях та лояльне ставлення з боку росіян, зазначають в СБУ.
Після звільнення Херсона чоловік постійно змінював місця проживання, щоб його не знайшли правоохоронці, але його затримали.
Наразі йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- частин 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- частина 7 статті 111-1 (колабораційна діяльність).
Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також у Службі безпеки раніше повідомляли про те, що вони викрили в лавах ЗСУ мешканця Миколаївщини, який під час окупації Херсонської області також був охоронцем в одній з російських катівень. Йому повідомили про підозру.
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