У Південноукраїнську розпочали громадське обговорення будівництва двох нових енергоблоків

Південноукраїнська АЕС. Фото з свйту uatom

У Південноукраїнську розпочалося громадське обговорення щодо будівництва енергоблоків № 4 та № 5 на території Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації.

Будівництво енергоблоків передбачається на промисловому майданчику Південноукраїнської АЕС за межами її існуючого захисного периметру. Енергоблоки № 4 та № 5 будуть із водно-водяним двоконтурним реактором з водою під тиском АР 1000 виробництва компанії Вестінгаус проєктною електричною потужністю 1,1 ГВт кожний.

Громадське обговорення триватиме 12 робочих днів. Зауваження та пропозиції приймають у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У листопаді повідомлялося, що на Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи перед будівництвом двох енергоблоків. Наразі вже розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки для спорудження цих потужностей та проведено відповідні геологічні дослідження.

Так, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано нові енергоблоки № 4 та № 5 за американською технологією АР1000 Westinghouse.