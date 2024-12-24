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На Херсонщині модульне містечко, куди мають евакуйовуватись місцеві, стоїть напівпорожнє, — ОВА

В Чорнобаївській громаді Херсонської області модульне містечко. Фото: Херсонська МВАВ Чорнобаївській громаді Херсонської області модульне містечко. Фото: Херсонська МВА

В Чорнобаївській громаді Херсонської області модульне містечко, куди закликали евакуйовуватись херсонцям, напівпусте. Там багато вільних місць.

Про це розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі «Радіо Свобода».

Він зазначив, що наразі продовжується евакуація херсонців з небезпечної зони. Однак люди не надто активно виїжджають з домівок.

Крім інших областей херсонцям пропонують тимчасово зупинитися у модульному містечку в Чорнобаївській громаді. За словами Олександра Толоконнікова, його будували за європейським стандартами в безпечній частині громади. Проте зараз у містечку майже пусто.

«Зараз вони (будиночки, — прим.) напівпусті, там багато місць. Ми його готували саме для того, щоб люди, які не хочуть виїжджати далі, могли тут недалеко в Чорнобаївській громаді, але в безпечній частині пересидіти та пожити до трьох місяців», — додав він.

Умори в модульному містечку. Фото: Херсонська ОВАУмори в модульному містечку. Фото: Херсонська ОВА
Умори в модульному містечку. Фото: Херсонська ОВАУмори в модульному містечку. Фото: Херсонська ОВА
Умори в модульному містечку. Фото: Херсонська ОВАУмори в модульному містечку. Фото: Херсонська ОВА

Раніше повідомлялося, що Миколаївська область готова прийняти жителів Херсона у разі необхідності евакуації та надати їм усю необхідну допомогу.

Причинами евакуації мешканців стала загроза наступу російських військ. Так, російські диверсійно-розвідувальні групи вночі 20 грудня намагались просунутись у напрямку Херсона.

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