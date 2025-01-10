В Одесі на Алеї слави встановили камери, щоб уберегти від вандалів

Камери на Алей слави. Фото: Одеська міська рада

В Одесі на Алеї Героїв у парку Шевченка встановили камери відеоспостереження, які підключені до системи «Безпечне місто».

Як зазначили у Одеській міській раді, відтепер меморіальні об’єкти під наглядом у режимі реального часу.

Комунальники встановили на території 12 камер. На це з місцевого бюджету виділили 585,5 тисячі гривень.

Також на Алеї посіяно новий газон та посадили тюльпани.

«Крім того, триває робота над створенням меморіальних комплексів на Західному кладовищі, а також у сквері «Слави та Волі». Нещодавно тут висаджено дерева, встановлено меморіальні композиції «Сльози матерів» та «Дзвін пам’яті». На меморіалі «Борцям за Україну» планується впровадження щомісячної акції «Дзвін пам’яті за загиблими», — йдеться у повідомленні.

Камери на Алей слави. Фото: Одеська міська рада Камери на Алей слави. Фото: Одеська міська рада Камери на Алей слави. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, що миколаївці та підприємці тепер можуть підключати свої приватні камери до системи відеоспостереження «Безпечне місто».

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві?

Щоб здійснити підключення, необхідно подати заявку, заповнивши форму, яку можна роздрукувати та подати до канцелярії міської ради (вул. Адміральська, 20, 1 поверх) або надіслати на електронну адресу: kancel@mkrada.gov.ua.

На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду. Водночас на розвиток системи відеоспостереження в рамках програми «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2025 році планують спрямувати 49 мільйонів гривень.

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Зазначалось, що до кінця 2024 року частину камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» збираються обладнати резервним живленням. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень електроенергії.

Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер;

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер;

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.