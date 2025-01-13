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У Новому Бузі витратять ₴2,5 млн на догляд за кладовищами

»Фото для ілюстрації. Кладовище у Баштанці. Фото «МикВісті

У Новому Бузі на Миколаївщині витратять 2,5 мільйони гривень на догляд за кладовищами протягом року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Новобузька міська рада оголосила тендер на благоустрій кладовищ вартістю 2 мільйони 500 тисяч. Відповідно до технічного завдання, підрядник має протягом 2025 року вивозити траву, листя та гілок з кладовищ, згрібати траву, листя, сміття та знищувати порості дерев і кущів.

Наразі учасники подають свої пропозиції, аукціон призначили на 20 січня.

Технічні характеристики. Скриншот з ProZorroТехнічні характеристики. Скриншот з ProZorro

Раніше повідомлялося, що впродовж 2025 року на обрізку дерев та видалення бур'янів у місті Новий Буг Миколаївської області планують витратити 950 тисяч гривень. 

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