На видалення бур'янів та обрізку дерев у Новому Бузі планують витратити майже ₴1 млн

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», літо 2024 року, фото «МикВісті»

Впродовж 2025 року на обрізку дерев та видалення бур'янів у місті Новий Буг Миколаївської області планують витратити 950 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Новобузька міська рада шукає підрядника, який за 400 тисяч гривень впродовж року повинен буде рубати та кронувати дерева у місті. Всього, згідно тендерної документації, планують видалити та розпиляти 220 дерев, а кронувати — 600 дерев та 200 кущів. Усю деревина, що залишиться після вирубки та кронування дерев, підрядник повинен буде відвезти на міський склад.

Ще 550 тисяч гривень міська рада збирається витратити на видалення бур’янів по місту. Підрядник повинен буде впродовж року вручну видаляти бур'яни на площі 4500 квадратних метрів, за допомогою бензинового тримеру — на площі 15500 квадратних метрів, а також доглядати за клумбами на площі 2500 квадратних метрів.

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.