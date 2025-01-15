Німецька благодійна організація допомогла відновити житло для 108 сімей на Миколаївщині

Відновлення пошкодженого будинку. Фото: "Карітас"

На Миколаївщині благодійна організація з Німеччини допомогла відновити житло для 108 сімей.

Про це повідомили у німецькій асоціації «Карітас».

Проєкт з відновлення житла тривав з серпня до грудня 2024 року. Благодійники допомогли 170 людям.

Зазначається, що цей проєкт був скерований виключно на мешканців Миколаївської області через Карітас Миколаїв. Ремонти проводились у Первомайському, Партизанському, Новомиколаївці, Костянтинівці, Засіллі та Благодатному.

Особливу увагу звернули на селище Первомайське, де з довоєнних трьох тисяч жителів залишилася приблизно половина. Завдяки цьому проєкту в Первомайському вдалося відновити 75 квартир та будинків.

Німецька благодійна організація допомогла відновити житло. Фото: "Карітас"

Німецька благодійна організація допомогла відновити житло. Фото: "Карітас"

Німецька благодійна організація допомогла відновити житло. Фото: "Карітас"

Раніше повідомлялося, що благодійний фонд «Карітас Україна» допомагає жителям Миколаївської області, які постраждали від бойових дій.

Також нагадаємо, що швейцарські благодійники передали для однокімнатних модульних будинків для Південноукраїнська. Їх загальна вартість складає 2,2 мільйона гривень.