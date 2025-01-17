Сьогодні на Миколаївщині прогнозують хмарну погоду без опадів

Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

Сьогодні, 17 січня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без істотних опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +3° до +2°, а вдень підніметься від +1 до +6°.

У Миколаєві вночі очікується 0°, вдень — +3° до +5°.

Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.