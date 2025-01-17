Сьогодні на Миколаївщині прогнозують хмарну погоду без опадів
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- Даріна Мельничук
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3:10, 17 січня, 2025
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Сьогодні, 17 січня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без істотних опадів.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +3° до +2°, а вдень підніметься від +1 до +6°.
У Миколаєві вночі очікується 0°, вдень — +3° до +5°.
Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.
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