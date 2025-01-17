На Одещині рятувальники визволили цуценя, що впало в підвал

Рятувальники визволили цуценя з підвалу на Одещині, фото: ДСНС

Вчора вдень, 16 січня, в Ізмаїлі, що на Одещині, вогнеборці провели незвичну рятувальну операцію — визволили цуценя, яке впало в підвал й не могло самостійно вибратися.

Це сталося на вулиці Бендерська, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Зазначається, що рятувальникам довелося зрізати металеві конструкції та дістали «налякану тварину».

Цуценя не постраждало та після перевірки його стану відправилося до небайдужих містян.

Врятоване цуценя, фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, що раніше миколаївські комунальники врятували собаку, який впав у відкритий люк.