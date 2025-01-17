На Одещині рятувальники визволили цуценя, що впало в підвал
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- Марія Хаміцевич
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10:00, 17 січня, 2025
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Вчора вдень, 16 січня, в Ізмаїлі, що на Одещині, вогнеборці провели незвичну рятувальну операцію — визволили цуценя, яке впало в підвал й не могло самостійно вибратися.
Це сталося на вулиці Бендерська, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Зазначається, що рятувальникам довелося зрізати металеві конструкції та дістали «налякану тварину».
Цуценя не постраждало та після перевірки його стану відправилося до небайдужих містян.
Нагадаємо, що раніше миколаївські комунальники врятували собаку, який впав у відкритий люк.
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