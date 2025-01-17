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У Вознесенську знесли 13 дерев задля будівництва нової автостанції

Спиляли дерева. Ілюстративне фото: «МикВісті»Спиляли дерева. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Вознесенську для будівництва нової автостанції знесли 13 дерев. Їхню вартість порахували у 35 тисяч гривень, підрядник сплатив ці кошти у міський бюджет.

Про це повідомили у Державні екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що у місті Вознесенськ по вулиці Київській, поряд із центральним автовокзалом, розпочали будівництво нової автостанції для забезпечення міжміських пасажирських перевезень.

Вказується, що будують за приватні інвестиції на основі розробленого проєкту та отриманого дозволу на будівельні роботи. У зону забудови потрапили 13 дерев, які забудовник зніс.

«У результаті цього обстеження складено акт, згідно з яким визначено стан дерев і розраховано їхню відновну вартість у розмірі 35 тисяч гривень. Ці кошти були сплачені до місцевого бюджету. Для реалізації робочого проєкту Вознесенська міська рада видала ордер на видалення 13 дерев»,  — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Вознесенська міська рада планує побудувати компостувальну станцію, яка перероблятиме харчові та садові відходи. Вартість проєкту становить 50,4 мільйона гривень, і зараз влада шукає.

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