Синоптики прогнозують сьогодні на Миколаївщині хмарність без опадів
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- Даріна Мельничук
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3:10, 18 січня, 2025
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Сьогодні, 18 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +2° до +3°, а вдень підніметься від +2 до +7°.
У Миколаєві вночі очікується від 0° до +2°, вдень — +3° до +5°.
Нагадаємо, наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С.
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