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Синоптики прогнозують сьогодні на Миколаївщині хмарність без опадів

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +2° до +3°, а вдень підніметься від +2 до +7°.

У Миколаєві вночі очікується від 0° до +2°, вдень — +3° до +5°. 

Нагадаємо, наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С. 

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