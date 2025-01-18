Синоптики прогнозують сьогодні на Миколаївщині хмарність без опадів

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 18 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +2° до +3°, а вдень підніметься від +2 до +7°.

У Миколаєві вночі очікується від 0° до +2°, вдень — +3° до +5°.

Нагадаємо, наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С.