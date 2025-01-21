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На Миколаївщині прогнозують теплу погоду та дощі на вихідних

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області впродовж тижня зберігатиметься тепло, а на вихідних місцями прогнозують дощі.

Про це розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, пише «Суспільне. Миколаїв».

На початку тижня, за даними фахівців, опадів не буде. Втім, 23-25 січня у регіоні можливо дощитиме.

Тепле повітря приноситимуть потоки південного та південно-східного вітру зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень температура коливатиметься від +4 до +9°C, а вночі від 0 до +5°C. На ранок місцями можливі тумани, а ближче до вихідних денна температура може піднятися до +12°C.

Слід зазначити, що у ніч на 20 січня температура повітря опустилася до -3°C, а ґрунт промерз до -6°C. 

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється +20°С. 

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