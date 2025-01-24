Російського підполковника судитимуть за тортури та ув’язнення жительки Миколаївщини під час окупації

На Миколаївщині судитимуть російського підполковника, фото: фото: Evocation

Миколаївські слідчі завершили розслідування справи проти підполковника російської армії з позивним «Краснодар» Максима Уварова. Його звинувачують у незаконному ув’язненні, погрозах та жорстокому поводженні з мешканкою одного з селищ під час окупації Снігурівського району.

За даними Нацполіції Миколаївської області, 38-річний російський командир 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади разом зі своїми підлеглими викрав 52-річну жінку. Їй одягли пакет на голову, обливали пальним, погрожували підпалити та змушували ходити замінованою територією.

Таким чином росіяни намагалися отримати від неї інформацію про місцевих чоловіків, які служать у ЗСУ. Після цього жінку ув’язнили у приміщенні місцевого відділення поліції, де росіяни утримували цивільних людей, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

Зазначається, що російський офіцер особисто віддавав накази про катування і брав участь у злочинах. Його звинувачують у порушенні законів війни – незаконному ув’язненні та жорстокому поводженні з цивільними (частина 2 статті 28, та частина 1 статті 438 КК України). За це йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Наразі справу передано до суду, який визначить подальшу долю підполковника.

Раніше Снігурівський районний суд дав 15 років заочно засудженій старості села Івано-Кепине 48-річній Ларисі Котляр за співпрацю з російською окупаційною владою.