На Миколаївщині очікується сильний туман: водіїв попереджають про погіршення видимості

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Жителів Миколаївської області попереджають про погіршення видимості через туман, який очікується 25 січня вночі та вранці по всій Україні.

Як зазначили у ДСНС у Миколаївській області, видимість становитиме 200-500 метрів. Оголошено жовтий рівень небезпеки (1 рівень).

Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними, туман може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, що у вихідні в області прогнозується суха погода, без істотних опадів, із максимальною денною температурою до +12°C.