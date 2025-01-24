На Миколаївщині очікується сильний туман: водіїв попереджають про погіршення видимості
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- Світлана Іванченко
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18:22, 24 січня, 2025
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Жителів Миколаївської області попереджають про погіршення видимості через туман, який очікується 25 січня вночі та вранці по всій Україні.
Як зазначили у ДСНС у Миколаївській області, видимість становитиме 200-500 метрів. Оголошено жовтий рівень небезпеки (1 рівень).
Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними, туман може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг.
Нагадаємо, що у вихідні в області прогнозується суха погода, без істотних опадів, із максимальною денною температурою до +12°C.
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