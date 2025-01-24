  • пʼятниця

    24 січня, 2025

  • 4.1°
    Туман

    Миколаїв

  • 24 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.1° Туман

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині очікується сильний туман: водіїв попереджають про погіршення видимості

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Жителів Миколаївської області попереджають про погіршення видимості через туман, який очікується 25 січня вночі та вранці по всій Україні. 

Як зазначили у ДСНС у Миколаївській області, видимість становитиме 200-500 метрів. Оголошено жовтий рівень небезпеки (1 рівень).

Рятувальники закликають водіїв бути максимально уважними та обережними, туман може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, що у вихідні в області прогнозується суха погода, без істотних опадів, із максимальною денною температурою до +12°C.

Останні новини про: Прогноз погоди

Прогноз погоди на Миколаївщині завтра: хмарно з невеликим дощем
На Миколаївщині 23 січня очікується хмарна погода з опадами
На Миколаївщині завтра очікується дощ та туман
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині у 2025 році завершать ремонт п’яти мостів, ще сім потребують відновлення

Аліна Квітко
новини

«Вибори потрібні», — Кім вважає, що владу можна перезавантажити цього року

Даріна Мельничук
новини

Антощук відповів, коли розпочнеться будівництво нового ліцею №51, замість зруйнованого: «Як тільки передадуть документацію»

Юлія Бойченко
новини

Суддя Алєйніков продовжив арешт Невінчаного ще на два місяці та відхилив клопотання захисту щодо помилок у доказах

Аліса Мелік-Адамян
новини

Підрядник не встиг: на проєкт будівництва миколаївського ліцею №51 треба ще три місяці

Юлія Бойченко

Останні новини про: Прогноз погоди

На Миколаївщині завтра очікується дощ та туман
На Миколаївщині 23 січня очікується хмарна погода з опадами
Прогноз погоди на Миколаївщині завтра: хмарно з невеликим дощем

Антощук відповів, коли розпочнеться будівництво нового ліцею №51, замість зруйнованого: «Як тільки передадуть документацію»

На Миколаївщині у 2025 році завершать ремонт п’яти мостів, ще сім потребують відновлення

2 години тому

«Він не ангел»: Трамп заявив, що Зеленський не повинен був допустити війни

Головне сьогодні