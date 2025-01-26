На Миколаївщині сьогодні прогнозують хмарну погоду і туман

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 26 січня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненням без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня прогнозують туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що північно-західний вітер сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +1° до +6°, а вдень підніметься від +6° до +11°.

У Миколаєві вночі очікується від +3° до +5°, вдень — +8° до +10°.

Раніше повідомлялось, що наприкінці січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Очікується, що температура повітря прогріється до +20°С.